أوبرتان قصيرتان في 4 ليالٍ على المسرح الكبير

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تجسيدا لخطط وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم نوادر الاعمال العالمية فى مختلف الوان الفنون الجادة إنتاج أوبرتين قصيرتين من أشهر وأهم الأعمال فى تاريخ الأوبرات الواقعية هما الشهامة الريفية لـ بيترو ماسكانى والمهرجون لـ روجيرو ليونكافالو.

تفاصيل حفل فرقة أوبرا القاهرة

يقدم الحفل من خلال فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد ويتم عرضهما على مدار 4 ليالٍ تبدأ الثامنة مساء الأحد، الإثنين، الثلاثاء الأربعاء 14، 15، 16، 17 يناير على المسرح الكبير.

صمم الرقصات شريف رمضان، الإضاءة ياسر شعلان والديكور والجرافيك محمد عبد الرازق حيث تدور قصة أوبرا الشهامة الريفية في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة سانتوزا ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا ، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بحبيبته لولا فتروى تفاصيل هذه العلاقة لزوج غريمتها الذي لا يتقبل الأمر ويقتل توريدو في نزال خلف الكنيسة يوم أحد عيد الفصح . اما اوبرا المهرجون فمستلهمة من قصة واقعية تدور حول شخصية ممثل مسافر يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنا مع صديق ويخطط للانتقام . يؤدى شخصيات أوبرا الشهامة الريفية جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي فى دور سانتوزا ، امينة خيرت بالتبادل مع ليلي ابراهيم فى دور لوسيا ، مصطفي محمد بالتبادل مع تامر توفيق فى دور الفيو ، رجاء الدين احمد بالتبادل مع مصطفي مدحت فى دور توريدو ، نوريستا الميرغني بالتبادل مع امينة خيرت فى دور لولا ويلعب الشخصيات فى أوبرا المهرجون مني رفلة بالتبادل مع داليا فاروق فى دور نيدا ، عمرو مدحت بالتبادل مع رجاء الدين احمد فى دور كانيو ، الايطالى لوكا سيمونيت بالتبادل مع جورج جمال فى دور طونيو ، ابراهيم ناجي بالتبادل مع مينا رفايل فى دور بيبي ، إلهامي امين بالتبادل مع خالد سمير لى دور سلفيو ، رامز لباد بالتبادل مع اسامة علي فى دور كونتادينو . الجدير بالذكر ان بيترو ماسكاني ( 7 ديسمبر 1863 - 2 أغسطس 1945) .

مؤلف موسيقى ايطالى اشتهر بأعماله للاوبرا وسمى ابو الاوبرا الواقعية التي ظهرت في الساحة الموسيقية بإيطاليا في آخر عشر سنوات من القرن التاسع عشر واستلهمت من الواقعية الأدبية لعدد من الكتاب أمثال اميل زولا والصقلي جوفاني فيرجا وتميزت بالمشاعر المتطرفة لشخصياتها ذات البعد الواحد والتوتر الشديد والايقاع السريع للاحداث . اما روجيرو ليونكافالو ( 23 أبريل 1857 - 9 أغسطس عام 1919) موسيقار ايطالى كان احد اهم الدعاة للواقعية الفنية في الأوبرا كرد فعل مضاد لتيار الرومانسية المسيطر في تلك الفترة ، التحق بالمعهد الموسيقى لمدينة نابولى فى التاسعة من عمره ، بدأ كتابة الأوبرا منذ عام 1876وكان اولها تشاترتون التى نتجت بعد دراسة موسيقية وادبية باهرة ، وضع ايضا عدة اوبرات هى باياس عام 1892 والتي لا تزال تعتبر حتى اليوم من أشهر الأعمال الأوبرالية الإيطالية وتكاد وحدها تحمل شهرته كمؤلف ، آل مديتشي عام 1893 ، تشاترتون عام 1896 ، البوهيمية عام 1879 وزازا عام 1900 وحققت نجاحا كبيراً .