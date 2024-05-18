محافظ القليوبية يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه مديرة مديرية التربية والتعليم ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، واللواء احمد جميل رئيس مدينة طوخ، وفضيلة الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الازهرية بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح مدير المنطقة الطبية للتامين الصحى سير الإمتحانات للفصل الدراسي الاول بالشهادة الاعدادية بمدارس الشهيد مدحت طلعت الإعدادية والامل للمكفوفين والصم والبكم بمدينة بنها بالاضافة الى مدرسة السفاينة الاعدادية بمركز طوخ كما تفقد امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية بالمعهد الازهري للبنين والمعهد الازهري للبنات بمدينة بنها وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.



وتابع المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم أداء الطلاب للإمتحانات بمادة اللغة العربية والخط والاملاء وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك .



وقال محافظ القليوبية، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس ابنائنا الطلاب، كما تم مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

وحرص المحافظ ، على تفقد المساحات الخضراء المُنزرعة داخل المدارس والأشجار المُثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة موجهاً بالاهتمام بتلك الزراعات باعتبارها متنفس وذلك في اطار التحول للاخضر وتوفير بيئة صحية ملائمة، فيما حرص الهجان على المرور على العيادات الصحية بالمدارس والتأكُد من وجود زائرة صحية بجميع المدارس تحسباً لحدوث أي طارئ.

111750 يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية



واضافت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني يبلغ (111750) ، موزعين على (٤40) لجنة ، وعدد (1670) طالب وطالبة للاعدادية المهنية موزعين على (9) لجان وعدد (1 ) لجنة لعدد (7) طلاب مكفوفين ، وعدد (5)لجان لعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع ، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، مضيفة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالادارات التعليمية لحل اى مشكلة فور حدوثها



وأضاف الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات (12530) موزعين على 131 لجنة عامة منهم ٩٠ لجنة للمرحلة الابتدائية وعدد الطلاب بها ٦٧٨٠ تلميذ وتلميذة وعدد لجان المرحلة الإعدادية ٤١ لجنة إعدادية وقراءات وعدد الطلاب بها ٥٧٥٠ طالب وطالبة بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمنطقة تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية