القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، حيث يستضيف النهائي المشتعل بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، والذي يجمعهما ضمن منافسات ذهاي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال إفريقيا 2024 كما يلي:

واختارت القناة معلق مصري وآخر تونسي للتعليق الصوتي علي مباراة اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يلي:

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.

كما تخطى الترجي التونسي عقبة العملاق الجنوب إفريقي صن داونز، بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.