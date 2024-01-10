مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة ولاسيما في ضوء الاضطرابات العالمية التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة الصراعات والحروب منها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء:

بلغ سعر جرام الذهب عيار ٢٤ نحو ٣٦٦٨ جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو ٣٦٢٢ جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو٣٢١٠ جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٣١٧٠ جنيهًا للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار ١٨ عند مستوى ٢٧٥١ جنيهًا للبيع.

وسجل جرام الذهب نحو ٢٧١٧ جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو ٢٥٦٨٠ جنيهًا للبيع، و٢٥٣٦٠ جنيهًا للشراء.