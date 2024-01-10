أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محال الصاغة

استقرت أسعار الذهب “المشغولات الذهبية” بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 10 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3240 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر



استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3240 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3702 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3394 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2777 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2160 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1851 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1388 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25920 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.