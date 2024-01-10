بشرى بشأن أسعار الذهب.. توقعات بانخفاض الجرام الفترة المقبلة إلى رقم قياسي

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب بدأت في الانخفاض الفترات الماضية بعد الإعلان عن شهادات الادخار من قبل بنكي الأهلي ومصر، مبينا أن الذهب من وقت الإعلان عن الشهادات وينخفض بشكل يومي 50 جنيهًا.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب إلى 2500 جينه الفترة المقبلة، متوقعا انخفاضه الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشهادات الادخارية ضربة للسوق السوداء والدولار.

وأشار إلى أن شهادات الادخار تواجه التضخم بقوة، وخفضت الإقبال على الذهب والدولار، موضحا أن لها تأثير إيجابي على الاقتصادي المصري.

كما أكد الدكتور ناجي فرج، أنه تم بيع 2 طن ذهب الأيام الماضية، مبينا أنه من الأفضل شراء المشغولات الذهبية عن الجنيهات والسبائك، كون المشغولات لا توجد بها مشكلات.

وكشف الدكتور ناجي فرج، عن أنه تم إيقاف سوق الذهب لمدة ساعات الفترة الماضية بعد الارتفاع في السعر وهو ارتفاع غير مبرر، مشددًا على أن الذهب قوة للاقتصاد المصري.

وأوضح مستشار وزير التموين، أن احتياطات البنك المركزي من الذهب ارتفعت، والاحتياطي معرض للزيادة، لافتًا إلى أن احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب هو الأعلى في العالم حيث يصل إلى 8000 طن.

