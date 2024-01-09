محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين في منظومة الشكاوي

كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، علي هامش مؤتمر المتابعة الدورى الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أوائل الدور الأول لخطة التدريب للعام المالي 2023 / 2024، وكذا والمتميزين في منظومة الرد علي شكاوى المواطنين بالديوان العام، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية.

وجاء المكرمين كالتالي :-



أولا : أوائل الدور الأول لخطة التدريب للعام المالي 2023 / 2024م.