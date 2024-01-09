محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين في منظومة الشكاوي
كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، علي هامش مؤتمر المتابعة الدورى الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أوائل الدور الأول لخطة التدريب للعام المالي 2023 / 2024، وكذا والمتميزين في منظومة الرد علي شكاوى المواطنين بالديوان العام، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية.
وجاء المكرمين كالتالي :-
أولا : أوائل الدور الأول لخطة التدريب للعام المالي 2023 / 2024م.
- اسراء عاطف حامد فرج اخصائي حاسب الي.
- اسلام فاضل محمد سليمان مفتش شؤون البيئة.
- عمرو طه عبد الحميد سليمان مدير مركز العمليات والأزمات.
- مهندسة مى عبد المنعم سعد احمد مهندسه بشرم الشيخ .
- نادر نعيم ابراهيم احمد مفتش مالي واداري.
- هاني عبد الحميد عبد الرحمن وكيل اداره الموارد البشرية.
- علاء شعبان نصار عبيد مسؤول التدريب.
ثانيا : المتميزين في عملهم بمنظومه الرد على شكاوي المواطنين :-
- احمد محمد عبد الله مدير اداره خدمه المواطنين.
- دينا محمد موسى سبيت إدارة خدمة المواطنين.
- حمدي نعمان متولي إدارة خدمة المواطنين .
- هناء صلاح عبد الهادي إدارة خدمة المواطنين.
وفي نفس السياق تم تكريم الدكتور نصر الدين خضري عميد فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء لدوره البارز في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024م.