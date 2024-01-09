الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان: نستهدف جعل الرياضة من أساسيات العملية التعليمية

السيد قنديل رئيس
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تستهدف لجعل الرياضة مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارستها على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

إنشاء كلية الطب البشري في جامعة حلوان الأهلية

ختام مسابقة جائزة نوار للرسم في جامعة حلوان

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن إنشاء نادي الجامعة يهدف إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم الجامعة في أنشطة ومسابقات دولية. 

جاء ذلك المؤتمر الصحفي لافتتاح نادى جامعة حلوان  بمقر النادي بالحرم الجامعى بحلوان، في احتفالية كبرى بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

توفير فرص التدريب لطلاب جامعة حلوان 

وذكر رئيس جامعة حلوان أنّ الافتتاح يأتي في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان التي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها المكانية والأكاديمية، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بجميع تخصصاتهم. 

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة وفرت فرص تدريب لطلاب القطاع الطبي "كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض" بعد الانتهاء من افتتاح مستشفى بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبي، وفرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الإنتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية.

وأكد رئيس جامعة حلوان الاهتمام بالرياضة من المفاهيم التي كان يجب الاهتمام بها منذ زمن طويل فكما اهتممنا بتوفير مستشفيات لطلاب الطب ، كان يجب توفير ناد لتدريب طلاب كليات العلوم الرياضية، فهو خطوة نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وبدأت فعاليات حفل افتتاح نادي جامعة حلوان، بالسلام الجمهوري، وسط حضور كبير من عمداء ووكلاء كليات جامعة حلوان.

مواد متعلقة

كشف حصاد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لعام 2023

حصاد الأنشطة الطلابية في جامعة القاهرة الدولية

وزارة التربية والتعليم تستعد لإطلاق وثيقة معايير المعلمين

وزير التربية والتعليم يحضّر لإطلاق وثيقة معايير المعلم

نصائح تربوية لاجتيار فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزير التربية والتعليم يمنح شهادة الصلاحية لنقل 1512 معلمًا

طلاب صيدلة الجامعة المصرية الصينية ينتجون أجهزة تدخل في صناعة الدواء

معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
الجريدة الورقية