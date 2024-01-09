رئيس جامعة حلوان: نستهدف جعل الرياضة من أساسيات العملية التعليمية

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تستهدف لجعل الرياضة مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارستها على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن إنشاء نادي الجامعة يهدف إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم الجامعة في أنشطة ومسابقات دولية.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي لافتتاح نادى جامعة حلوان بمقر النادي بالحرم الجامعى بحلوان، في احتفالية كبرى بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

توفير فرص التدريب لطلاب جامعة حلوان

وذكر رئيس جامعة حلوان أنّ الافتتاح يأتي في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان التي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها المكانية والأكاديمية، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بجميع تخصصاتهم.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة وفرت فرص تدريب لطلاب القطاع الطبي "كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض" بعد الانتهاء من افتتاح مستشفى بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبي، وفرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الإنتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية.

وأكد رئيس جامعة حلوان الاهتمام بالرياضة من المفاهيم التي كان يجب الاهتمام بها منذ زمن طويل فكما اهتممنا بتوفير مستشفيات لطلاب الطب ، كان يجب توفير ناد لتدريب طلاب كليات العلوم الرياضية، فهو خطوة نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وبدأت فعاليات حفل افتتاح نادي جامعة حلوان، بالسلام الجمهوري، وسط حضور كبير من عمداء ووكلاء كليات جامعة حلوان.