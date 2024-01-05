وافق مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء كلية الطب البشري في جامعة حلوان الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

4 كليات جديدة في جامعة النيل

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء أربع كليات جديدة في جامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة، وكلية علوم المياه والأمن الغذائي، وكلية العلوم، وكلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.



ووافق مجلس الجامعات الأهلية على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بفي جامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون.

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية في البرامج الآتية: (الهندسة الإنشائية، وهندسة الطاقة المتجددة والمُستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية).

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وحدد مجلس الجامعات الأهلية موعد بدء التقديم بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.





استعراض منظومة الجامعات الأهلية

استعرض وزير التعليم العالي منظومة الجامعات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في أربع جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية).

ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

