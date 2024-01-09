تل أبيب تطالب الفاتيكان بمواجهة الكراهية في العالم .. التفاصيل الكاملة

أفادت شبكة سكاي نيوز بأن إسرائيل طلبت تل أبيب من الفاتيكان المساعدة لمواجهة ما تسميها بـ"معاداة السامية"، بعد تزايد مشاعر الكراهية حول العالم نتيجة قتلها آلاف المدنيين في قطاع غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، الإثنين، إن هناك مؤشرات تؤكد أن معدلات الكراهية تجاة الإسرائيليين زاد بشكل كبير بعد الحرب التي تشنها على غزة منذ أكتوبر الماضي؛ ما جعل إسرائيل تتجه إلى الفاتيكان.

وبشأن جدوى هذه الخطوة، استعرضت الصحيفة الإسرائيلية بداية تطور العلاقات بين الجانبين من الفتور إلى عقد الاتفاقيات، قائلة إن هذه العلاقات كان متدهورة؛ نتيجة سيطرة إسرائيل على أماكن مقدسة للمسيحيين، ورفض الفاتيكان الاعتراف بالحركة الصهيونية؛ لأن اليهود لم يعترفوا بيسوع وإنجيله.

إلا أنه في عام 1993 وقع الجانبان اتفاقية أساسية شكلت نقلة تاريخية في علاقاتهما، وبدأت تنعقد لجان العمل المشتركة، وتم توقيع اتفاقية لمكافحة معاداة السامية، وزار 3 باباوات للفاتيكان القدس بشكل رسمي.

ولكن رغم تحسن العلاقات، إلا أن التعاون لا يزال متوقفا، كما تقول الصحيفة، مضيفة أنه "الآن يجب العمل مع الفاتيكان لمواجهة موجة الكراهية ضد الإسرائيليين؛ حيث يمكن للكنيسة الآن أن تستخدم صوتها لمحاربة معاداة السامية".

وتعول الصحيفة الإسرائيلية في ذلك على أن الفاتيكان يتبعه أكثر من مليار ونصف المليار مسيحي يمكن أن تؤثر فيهم حملة يقوم بها ضد مشاعر الكراهية نحو إسرائيل.

ووصفت "يديعوت أحرنوت" مواقف الفاتيكان من حرب غزة حتى كتابة التقرير بأنها "جيدة منذ 7 أكتوبر، ولكننا نحتاج لمزيد من التعاون لصد الكراهية".

إلا أن بابا الفاتيكان، انتقد بشدة قتل المدنيين خلال حرب غزة، قائلا، الإثنين، خلال خطابه السنوي أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى دولته إن "القصف العشوائي" للمدنيين جريمة حرب لأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي".

وفي الخطاب الذي استغرق 45 دقيقة، وتناول كذلك صراعات في إفريقيا وآسيا وأزمة الهجرة وتغير المناخ وغيرها، عبَّر عن قلقه من أن تنتشر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى نطاق أسع، داعيا إلى "وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

في نفس الوقت، ندد بابا الفاتيكان بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، واصفا إياه بـالعمل الفظيع"، وأنه من "الإرهاب والتطرف"، ودعا مجدد للإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفقا لمسؤولي وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، فإن الحرب أدت حتى الآن لمقتل 23084 فلسطينيا، فيما تقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا في هجوم حماس على إسرائيل، وهو الهجوم الذي نقلت فيه الحركة 240 رهينة إلى غزة.