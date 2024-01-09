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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدرندلي: زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب لها مفعول السحر

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لمران منتخب مصر

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية لها مفعول السحر قبل مشاركة منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" زيارة الرئيس السيسي أعطت دفعة قوية للاعبي المنتخب قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية وأتمنى عودة المنتخب باللقب الإفريقي بعد غياب لعدة سنوات ".


وأضاف:"هناك تناغم كبير بين لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح واللاعبين تعهدوا على تحقيق اللقب والفوز بكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".

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