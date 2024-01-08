منتخب مصر يشارك في دورة ودية بالإمارات.. مارس المقبل

أعلن اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني الأول في دورة دولية ودية “Winsunited Cup”، خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل، بدولة الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا، صاحبة الترتيب الثالث بالنسخة الأخيرة من المونديال، ووصيف نسخة مونديال 2018، مع منتخبي تونس ونيوزيلندا.

نظام البطولة:

من المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة بداية من يوم 22 مارس من الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يقام 26 مارس، والخاسران يتوجهان إلى اللقاء الترتيب بتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 من الشهر ذاته.



جاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.



وتطير بعثة المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار غدًا الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.