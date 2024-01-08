الجدري والمخلوي يثيران الرعب في المدارس.. ونصيحة عاجلة من استشاري (فيديو)

كشف الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، أعراض مرض الجدري المائي، وذلك بعد رصد حالات مصابة بالفيروس بين الطلاب في بعض المدراس، موضحًا أنه مرض ينتشر في الأماكن المزدحمة والمكتظة بالأشخاص ما يسبب حالة من القلق من أولياء الأمور والطلاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الجدري المائي عبارة عن مرض فيروسي، مشيرًا إلى أن أعراض مرض الجدري المائي عبارة عن، “الحمى، فقدان الشهية، الصداع، ظهور نتوءات بارزة، تكون بثور صغيرة مملوءة بسوائل يجب عدم الاقتراب منها”.

ولفت إلى أن مرض الجدري المائي ينتشر بصورة كبيرة ومعدي، لذا يجب على الأمهات وأولياء الأمور في حالة تفاقم هذه الأعراض الذهاب فورا للطبيب المختص.

فيروس المخلوي التنفسي

وفي سياق متصل، أكد المسلمي، أن هناك انتشار كبير للفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وتم رصد العديد من الحالات المصابة بهذا الفيروس بين الأطفال من سن ست شهور حتى 8 سنوات.

وأكمل: الإصابة بالفيروس المخلوي تنتشر بصورة كبيرة بين الأطفال، وتتمثل أعراضه في: سيلان الأنف أو احتقانه والسعال الجاف والحمى الخفيفة والتهاب الحلق والعُطاس والصداع.

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي، شدد استشاري الأطفال، على تقوية جهاز المناعة للأطفال، والابتعاد عن الآكلات السريعة، والحصول على كافة التطعيمات للأطفال.