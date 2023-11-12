القلق ينتاب أولياء الأمور بعد ظهور الفيروس المخلوي التنفسي في المدارس

انتاب العديد من أولياء الأمور القلق والخوف بعد بدء ظهور حالات إصابة بين الأطفال للفيروس المخلوي التنفسي، وتحذير العديد من الأطباء عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من انتشاره خلال تلك الفترة من كل عام.

ومن خلال متابعة التعليقات تبين بدء ظهور الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال في المدارس عقب توضيح الأعراض من الأطباء التي تتمثل مع الأعراض المصاب بها بعض الأطفال.

ويعتبر الفيروس المخلوي التنفسي من أكثر الفيروسات التي تصيب الأطفال في فصلي الخريف والشتاء، حيث إن هذا الوقت من العام هو أكثر وقت ملائم لظهوره وانتشاره بسرعة كبيرة، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الشتاء.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى فيروسية تستهدف الجهاز التنفسي العلوي، أي الأنف والجيوب الأنفية والحلق والحنجرة والبلعوم، ويزداد فرص الإصابة به عند اقتراب فصل الشتاء، فبرودة الطقس تزيد من نشاط هذا الفيروس وتجعله أكثر تكاثرًا وعدوى.

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي في إصابة الرئتين وممرات التنفس، وفي البالغين والأطفال الأصحاء قد تظهر أعراض نزلات البرد فقط، مثل انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع الخفيف والسعال والحمى والشعور العام بالمرض، ولكن في الأطفال الخدج والأطفال المصابين بأمراض تؤثر على الرئتين أو القلب أو الجهاز المناعي، ويمكن أن تكون عدوى الفيروس المخلوي التنفسي أكثر خطورة، بحسب موقع مستشفى مونتريال للأطفال في كندا.

تحدث عدوى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) غالبًا خلال أشهر الشتاء، بينما تستمر العدوى عادةً حوالي أسبوع، قد تستمر بعض الحالات عدة أسابيع.

يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوى التنفسي بسرعة من خلال المدارس ومراكز رعاية الأطفال، وغالبًا ما يصاب الأطفال به عندما يحمل الأطفال الأكبر سنًا الفيروس إلى المنزل من المدرسة وينقلونه إليهم يصاب جميع الأطفال تقريبًا بفيروس الفيروس المخلوى التنفسي مرة واحدة على الأقل، عندما يبلغون من العمر عامين.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي:

السعال الجاف.

العطس.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الصداع.

تغير لون الجلد ويتحول للون الأزرق.

صعوبة التنفس.

الشعور بالتعب.

فقدان الشهية.

سيلان الأنف.

صفير الصدر.

وتظهر أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي بعد مرور 4 أيام من انتقاله إلى الجسم.