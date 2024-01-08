عاجل
عاجل.. وفاة أسطورة ألمانيا بيكنباور يرضع الماء بدلا الحليب.. طفل فلسطيني شاهد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي لبحث التعاون العسكري.. لقاء ثنائي بين قوات إثيوبيا و"صوميالاند"
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اثيوبيا تشعل القرن الافريقي

اجتماع صومالي وإريتري.. هل من أجل إثيوبيا؟

عقد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، لقاء مع  أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، خلال زيارة عمل تستغرق يومين في العاصمة الإرترية أسمرة، علي غرار ازمته مع اثيوبيا و صوماليلاند.

وقال يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، إن الرئيسين أسياس أفورقي وحسن محمود، يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك  القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال هذه الزيارة الحالية.

وفقًا للمؤشرات، في أن العدو اللدود للصومال وإريتريا، في تلك اللحظة  دولة اثيوبيا التي تحلم بالوصول إلي منفذ بحري علي حساب دول الجوار، دون المراعي للسيادات الدولية.

الحرب الاثيوبية الصومالية

يذكر أن دولة الصومال الشقيقة، خلال الآونة الأخيرة تواجه صراع بين أثيوبيا وأرض الصومال، علي غرار مذكرة تفاهم التي وقعت بينهما  للوصول إلى ميناء علي البحر الأحمر، التي تعد حلم القرن لأديس أبابا.

ومنذ ذلك التوقيع، دخلت الصومال في قلق، مما دفع الشعب بالخروج في الشوارع والميادين دعمًا للحكومة مقديشو، علاوة عن الدعم الدولي لإحترام سيادة الوطن واراضي مقديشو.

الحرب الإرترية الصومالية

في 16 أكتوبر 2023، حذر يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، من التلاعب المستمر من أديس أبابا اتجاه منطقة البحر الأحمر ومياه النيل.

 وقال جبرميسكل، إن حكومة إريتريا تؤكد مرارًا وتكرارًا أنها لن تنجر، كما كانت دائمًا إلى مثل هذه الأزقة والمنابر.

 وأكد وزير الإعلام الإريتري، أن الحكومة الإريترية تحث كافة الأطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الأحداث.

 صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنًا دون خوف.

الرئيس الصومالي في أسمرة
رئيس اريتريا والصومال
رئيس اريتريا والصومال
الصومال واريتريا

 


 

مواد متعلقة

استقالة وزير دفاع أرض الصومال بسبب اتفاق الوصول البحري مع إثيوبيا

الصومال يطلب عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

مقديشو تستعد لدخول في حرب مع إثيوبيا وأرض الصومال

السودان يوجه رسالة نارية لإثيوبيا وأرض الصومال

رئيس الصومال السابق يحذر شعبه من أطماع آبي أحمد ويحثهم على الوحدة

أرض الصومال تمنح آبي أحمد منفذا بحريا.. ومقديشو تحتج

ننفرد بنشر تفاصيل مذكرة تفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا حول ميناء البحر الأحمر

تحذيرات بالجملة.. وزير الإعلام الإريتري يتهم أمريكا ودول أوروبا بشن حملة على أسمرة

الجريدة الورقية