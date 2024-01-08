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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طرح مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

السلع الغذائية
السلع الغذائية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالإستمرار في طرح المزيد من السلع بالأسواق ، والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 

وضمن مبادرة "تخفيض الأسعار"، مشددا ، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية ، وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق ، والرقابة على أسعار السلع ، حيث واصلت مراكز، ( مطاي - بني مزار- سمالوط) شمال المنيا ، توزيع المواد الغذائية المدعمة، وطرح كراتين مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة ، إلى جانب التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

 

ففي مركز ومدينة مطاى ، تم طرح السلع بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ، ومنافذ القري ، كما تم المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية بقرى مركز ومدينة بني مزار ، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ، تتراوح ما بين 25 – 30%، وفى مركز ومدينة سمالوط ، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع كراتين مواد غذائية مدعمة ، بمنفذي (الوحدة المحلية – الزراعة) ، حيث تضم الكرتونة ( أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح).

 

فيما تواصل الوحدات المحلية ، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية ، من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتأكد من جودة المعروض ، حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ،  28 محضرا تموينيا متنوعا ، شمل 21 محضرا للمخابز البلدية المخالفة ، و7 محاضر بالأسواق .

 

منها (بيع سلع بدون فواتير، عدم إعلان عن التسعيرة ، ذبح خارج المجازر، تجميع سلع مدعمة وبدون فواتير)، كما تم تحرير 8 محاضر بمجلس قروى المعصرة بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، وفى مركز ومدينة مغاغة ، تم مصادرة 150 طن أرز بأحد مخازن المدينة وضبط مصنع لإدارته بمواد غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالمدينة .

 

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ، من تحرير 11 محضرا تموينيا خلال حملة تفتيشية مكبرة ، على المخابز البلدية والأسواق بدائرة المركز ، وقرية أبو عزيز منها ، 9 محاضر مخابز بلدية ، جاءت ما بين (نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم إعطاء بون صرف - منتج بدون فواتير)، ومحضران بمجال الأسواق (بيع أزيد من السعر الرسمي).

 

كما تم خلال الحملة ، ضبط ومصادرة 61 لفة عصائر بدون فواتير، وتحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بمجلس قروى تل بنى عمران بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الورقية