طرح مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالإستمرار في طرح المزيد من السلع بالأسواق ، والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وضمن مبادرة "تخفيض الأسعار"، مشددا ، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية ، وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق ، والرقابة على أسعار السلع ، حيث واصلت مراكز، ( مطاي - بني مزار- سمالوط) شمال المنيا ، توزيع المواد الغذائية المدعمة، وطرح كراتين مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة ، إلى جانب التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

ففي مركز ومدينة مطاى ، تم طرح السلع بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ، ومنافذ القري ، كما تم المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية بقرى مركز ومدينة بني مزار ، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ، تتراوح ما بين 25 – 30%، وفى مركز ومدينة سمالوط ، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع كراتين مواد غذائية مدعمة ، بمنفذي (الوحدة المحلية – الزراعة) ، حيث تضم الكرتونة ( أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح).

فيما تواصل الوحدات المحلية ، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية ، من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتأكد من جودة المعروض ، حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، 28 محضرا تموينيا متنوعا ، شمل 21 محضرا للمخابز البلدية المخالفة ، و7 محاضر بالأسواق .

منها (بيع سلع بدون فواتير، عدم إعلان عن التسعيرة ، ذبح خارج المجازر، تجميع سلع مدعمة وبدون فواتير)، كما تم تحرير 8 محاضر بمجلس قروى المعصرة بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، وفى مركز ومدينة مغاغة ، تم مصادرة 150 طن أرز بأحد مخازن المدينة وضبط مصنع لإدارته بمواد غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالمدينة .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ، من تحرير 11 محضرا تموينيا خلال حملة تفتيشية مكبرة ، على المخابز البلدية والأسواق بدائرة المركز ، وقرية أبو عزيز منها ، 9 محاضر مخابز بلدية ، جاءت ما بين (نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم إعطاء بون صرف - منتج بدون فواتير)، ومحضران بمجال الأسواق (بيع أزيد من السعر الرسمي).

كما تم خلال الحملة ، ضبط ومصادرة 61 لفة عصائر بدون فواتير، وتحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بمجلس قروى تل بنى عمران بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.