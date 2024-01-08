محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالمراغة

استمرارا لجولاته الميدانية بمختلف قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة بقرية "الغريزات" التابعة لمركز المراغة، وذلك للوقوف على الوضع الراهن والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح القرية؛ وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات بها، بحضور شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع سكن كريم بقرية الغريزات، والذي يشمل 10 عمارات سكنية، بإجمالي 80 وحدة سكنية، و 80 حظيرة لتربية الطيور والمواشي، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرصف المتبقية بالقرية، واستكمال أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية .

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية، والمكون من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 350 متر مربع، ويتضمن " وحدة طب بيطري ـ ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي، وقد تم الانتهاء من المشروع وبدأ في تقديم خدماته للمزارعين بالفعل والتقى المحافظ عدد من العاملين بالمجمع، وتعرف منهم على طبيعة عملهم، والخدمات التي يتم تقديمها للمزارعين، موجها بميكنة العمل داخل المجمع.

تضمنت جولة المحافظ أيضا، تفقد " نقطة إطفاء الغريزات "، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، وجاري أعمال الفرش والتأثيث بها؛ لخدمة أهالي قرية الغريزات والقرى المجاورة، كما تفقد " الفقي " مركز طب الأسرة بالقرية، والمقام على مساحة 1814 متر، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، ويتكون من دور أرضي+2 علوي، ويشمل " 12 عيادة متنوعة، ومكاتب إدارية، وصيدلية، وسكن للأطباء والتمريض "، وبدء في تقديم خدماته بشكل جزئي للمواطنين .

واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المجمع من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 متر مربع، ويتضمن " مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي ".

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بقرية الغريزات عدد من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرية وتحويلها إلى قرية نموذجية، واستمع إلى مطالب الأهالي موجها بدراستها فورا والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على جودة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والخدمات المقدمة بها، حتى يشعر المواطن بحجم التغيير الذي يحدث .