جينفر لوبيز زهرة حفل جولدن جلوب بتوقيع نيكولا جبران (صور)

ببساطة باربي ونعومة إطلالاتها الوردية خطفت نجمة هوليوود جينفر لوبيز عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها وذلك بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في الحفل الـ81 لجوائز جولدن جلوب Golden Globe Awards لعام2024، ليلة أمس.

جينفر لوبيز

وتألقت جينفر لوبيز بإطلالة ساحرة، من وحي الطبيعة الغلابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، مجسم، طويل، ونسقت عليه أكمام منسدلة صممت على هيئة الزهور الناعمة، صمم الفستان من قماش الكريب بلون الزهري حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكول جبران مما عكس قوامها الرشيق وأنوثتها الطاغية دون تكلف.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع الآي شادو مع لون النود في الشفاه.

جينفر لوبيز

جائزة الجولدن جلوب 2024

وكرّمت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية يوم الأحد في 7 يناير أضخم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة والممثلين الأكثر شهرة في العام الماضي، خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

في هوليوود، حيث كان لفيلم أوبنهايمر الحصة الأكبر من الجوائز التي بلغت 5، منها جائزة أفضل ممثل لـ كيليان مورفي وأفضل مخرج لـ كريستوفر نولان.

جينفر لوبيز

وفي تغيير عن التقاليد المعتادة لهذا الحفل، لم يتم تقديم جوائز "Cecil B. deMille" و "Carol Burnett Awards" السنوية هذا العام وللمرة الأولى منذ عقود.

جينفر لوبيز

كما تميّز هذا الحفل بالعفوية وغلب عليه طابع المزاح والضحك طوال الوقت، حيث يتواجد عدد كبير من الوجوه الشهيرة والمألوفة في عالم هوليوود.

جينفر لوبيز

وأضافت HFPA فئتين جديدتين لحفل هذا العام وهما: "الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر في الصور المتحركة" و "الأداء في الكوميديا ​​الارتجالية على التلفزيون".

جينفر لوبيز

ومن بين المسلسلات التليفزيونية التي كانت مُرشّحة في تلك الليلة: Succession، و The Crown، و Abbott Elementary، و Ted Lasso، و The Bear، فيما تنافس عدد من النجوم مثل مارغوت روبي، ورايان غوسلينج، وفانتازيا بارينو، وإيما ستون، وليوناردو دي كابريو على أهم الجوائز.

جينفر لوبيز

جينيفر لين لوبيز

جينيفر لين لوبيز من مواليد 24 يوليو 1969، وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014.

باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

حياة أسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية.[13] أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.