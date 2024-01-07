جينيفر لوبيز تخرج عن المألوف وتظهر رشاقة قوامها

تملك النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز ذوق خاص جعلها تتربع على عرش الجمال والموضة وتصبح واحدة من أبرز نجمات العالم إلهامًا لمحبات الموضة.

وبدت جينيفر لوبيز بإطلالة محتشمة على غير عادتها، فهي دائما الإنجذاب للأزياء المثيرة التي تبرز منحنيات قوامها بشكل لافت وجرئ، حيث ارتدت توب قصير وعليه جيب طويلة تنتمي لقصة الهاي ويست اتسمت بشق مثير من الأمام، صممت إطلالتها من قماش مجعد باللون الأسود.

واختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء لتبرز جمال عينيها ولون النود اللامع في الشفاه.

جينيفر لوبيز

جينيفر لين لوبيز منمواليد 24 يوليو 1969، وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

حياة أسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.