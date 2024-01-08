بالأسماء.. نقابة أطباء الأسنان تعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين بالانتخابات لعام 2024.

وأغلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، مساء السبت 30 ديسمبر 2023، حيث تُجرى الانتخابات على مقاعد:

1- النقيب العام لأطباء الأسنان.

2- مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما".

3- مقاعد مستوى المناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".

4- مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.

5- المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

موعد فتح باب التنازلات بين المرشحين

وحددت النقابة، فتح باب التنازلات بين المرشحين من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024

ويتم فتح باب التنازلات بين المرشحين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.

يذكر أنه سيتم إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

وإليكم القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي: