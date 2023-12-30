12 يناير.. جلسة طارئة لـنقابة أطباء الأسنان بالقليوبية

علق الدكتور أحمد شوقي غيث، عضو مجلس نقابة أطباء أسنان القليوبية، على رفع رسوم القيد لخريجي الجامعات بشكل عام، وتحديدا بداية من دفعة 2022، ومساواة الطالب المصري الذي يدرس في الخارج بالطالب الأجنبي.

وقال عضو مجلس نقابة أطباء أسنان القليوبية، إن خريج الكلية والذي درس في الخارج يدفع رسوم قيد بالنقابة تقدر بـ 2050 دولارا، وأيضًا الأجنبي يدفع نفس الرسوم، وأن هذا الرقم كبير للغاية.

واشار إلى أنه تقابل مع الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، لمناقشة هذا الأمر.

ولفت عضو مجلس نقابة أطباء أسنان القليوبية، إلي أنه يطالب بعقد جلسة لـ الجمعية العمومية لـ الأطباء؛ لبحث قرار رفع هذه الرسوم، مشيرا إلى أنه في يوم 12 يناير 2024 سيتم عقد جلسة عمومية طارئة لبحث هذا الأمر.