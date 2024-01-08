الدفاع الروسية: سفن أسطول البحر الأسود تنهي تدريبات على إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود أنهت تدريبات إطلاق النار التي أجرتها ليلا ونهارا خلال مهام دورية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن أطقم من سفن الدوريات الروسية أجرت تدريبات على كيفية التعامل عند اكتشاف طائرة بدون طيار معادية في المرحلة الأولى من التدريبات.

وأضاف البيان "أكملت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود التدريبات بإطلاق النار ليلا ونهارا من الأسلحة خلال مهام الدورية في البحر الأسود وحماية السفن المدنية على طرق الشحن التجارية المكثفة ضد التهديدات من أوكرانيا".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن أطقم سفن الدورية تدربت على العمل عند اكتشاف طائرة بدون طيار معادية في المرحلة الأولى من التدريبات، وتمت ممارسة عملية تدمير القارب الآلي بدون طيار خلال المرحلة الثانية.

على صعيد آخر، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، قصف الجيش الروسي المنطقة 121 مرة، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة أخرين.

وقال " خلال الساعات الماضية، شن الروس 121 قصفاً مدفعياً وأطلق 670 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار."

وأضاف بروكودين، أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في مستوطنات المنطقة، ومنشأة البنية التحتية الحيوية وأراضي مصنع في خيرسون، ومتجرًا في منطقة بيريسلاف.

كما أفادت تقارير بأن القوات الروسية قصفت أمس كنيسة في قرية سادوف، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 73 عامًا.