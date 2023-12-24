الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 750 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل وإصابة نحو 750 عسكريا أوكرانيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية.

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قالت الوزارة - في بيان اليوم، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، " إن قواتنا تصدت على محور دونيتسك لـ 8 هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها نحو 350 عسكريًا بين قتيل وجريح بجانب تدمير ثلاث عربات مشاة ومدرعة وخمس مركبات و8 قطع مدفعية، كما قصفنا تجمعات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير شاحنتين صغيرتين و3 مدافع".

أضافت أنه " تم صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وتكبيد هذه القوات نحو 40 قتيلا وتدمير ثلاث مركبات ومدرعة ومستودع للذخيرة، إلى جانب صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان حيث بلغت خسائرها نحو 100 قتيل من العسكريين الأوكرانيين بجانب تدمير مدرعة ومركبتين ومدفع واحد".

تابعت الدفاع الروسية في بيانها:" بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون نحو 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات و4 مدافع، وأن قواتنا الروسية قصفت تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيا وحيدت نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح بالإضافة تدمير مدرعة وثلاث مركبات ومنصة مدفعية، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية، بينها 3 من طراز سو-27 وواحدة من طراز سو-24 بجانب تدمير 49 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة".

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