إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين ، الموافق 8من شهر يناير 2024، ،إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء ، بمقدار مابين جنية إلي جنيهان للكيلو، حيث تراوحت مابين

72إلي 73جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع ،مابين 90إلي92جنيها للكيلو ،

،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ، مابين 106إلي 108جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 92إلي 94جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 120 و124جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 112إلي 115جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 137جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 160جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 170جنيها للكيلو ، وشاورما 160جنيها للكيلو ، كبد صافي 100جنيها للكيلو .