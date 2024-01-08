الإثنين 08 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين ، الموافق 8من شهر يناير 2024،  ،إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء ، بمقدار مابين جنية إلي جنيهان للكيلو،  حيث تراوحت مابين 

72إلي 73جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع  ،مابين 90إلي92جنيها للكيلو ، 

،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي  ، مابين 106إلي 108جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 92إلي 94جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 120 و124جنيها 

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 112إلي 115جنيها للكيلو،  وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 137جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 160جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 170جنيها للكيلو ، وشاورما 160جنيها للكيلو ، كبد صافي 100جنيها للكيلو .

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