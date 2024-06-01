تعرف على مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

تشهد منافسات كأس مصر اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 3 مواجهات منتظرة، فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.



فاركو ضد الواسطى

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءا ويستضيفها ملعب حرس الحدود بالإسكندرية فيما يديرها الحكم عمرو رمضان “حكم ساحة ويعاونه كل من سيد نافع ومريم السعيد ”حكمين مساعدين" ومحمد أحمد الشناوي “حكم رابع”.







إنبي ضد النجوم

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءا ويستضيفها إستاد بتروسبورت بالتجمع، فيما يديرها علاء صبري “حكم ساحة” ورجب محمد وصالح محمد “حكمين مساعدين” وطاهر أيمن سليمان “حكم رابع”.





فيوتشر ضد بترول أسيوط

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءا، ويستضيفها إستاد السلام، فيما يديرها أحمد ناجي “حكم ساحة” ويعاونه كل من حسن رمضان ومحمود حسين “حكمين مساعدين” ومصطفى الشهدي “حكم رابع”.









