الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

310جنيها كيلو اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

تجولت (بوابة الوفد ) داخل بعض أسواق اللحوم والطازجة والمجمدة ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم  الإثنين   الموافق8من شهر  يناير2024 ،والتي شهدت إستقرار الأسعار ،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 310جنيها إلي 350جنيها للكيلو  حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 230إلي 240جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 270إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 220إلي 230جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 190إلي210جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 175إلي 185جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع  أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.

 

 

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