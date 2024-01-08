310جنيها كيلو اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

تجولت (بوابة الوفد ) داخل بعض أسواق اللحوم والطازجة والمجمدة ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق8من شهر يناير2024 ،والتي شهدت إستقرار الأسعار ،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 310جنيها إلي 350جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 230إلي 240جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 270إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 220إلي 230جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 190إلي210جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 175إلي 185جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.