تغيير ساعات عمل معبر الكرامة حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك

مع بداية يوم التروية والاستعداد لوقفة عرفات غدًا السبت، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة لليوم الجمعة الموافق 14 يونيو.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سيعمل معبر الكرامة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر في كلا الاتجاهين.

إغلاق كامل لمعبر الكرامة

وأضافت الإدارة أن معبر الكرامة سيكون مغلقا بشكل كامل يومي السبت (وقفة عرفة) والأحد (أول أيام عيد الأضحى المبارك).

استشهاد 4 سيدات وطفل في غارات إسرائيلية الليلة

يذكر أنه مع بداية ليلة الجمعة استشهدت مواطنة لبنانية، وأصيب آخرون في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي، على المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا ودير قاون النهر في قضاء صور.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ طيران الاحتلال "شنّ غارة استهدفت منزلاً في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور .. ما أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة سبعة مواطنين على الأقل".

كما استشهدت 3 مواطنات وطفل، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مدينة غزة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 3 سيدات استشهدن نتيجة قصف منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، بينما استشهد طفل جراء قصف الاحتلال على المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على منطقة جنوب شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وغارة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.