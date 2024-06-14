تعرف على أسعار الخضار اليوم قبل وقفة عرفات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحصول أغلب الأسواق على إجازة تتجاوز الثلاث أيام، نستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني.

أسعار الخضار في سوق العبور



وجاء سعر كيلو الطماطم من 2.5 إلى 6.5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 9 لـ 16 جنيه، وتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 8.5 جنيه، جاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4 جنيه.

وترواح سعر الخيار البلدي ما بين 5 إلي8جنيه، و الخيار الصوب ما بين 5 إلي 8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 8 لـ 10 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 4 إلى 12 جنيه، والفلفل الحار الصوب من 7 لـ 11 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 10 لـ 20 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 35 لـ 55 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 15 إلى 30 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 12 جنيه، والكوسة من 10 لـ 13 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 9 لـ 15 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 24 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 20 إلى 35جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 4 إلى 12 جنيه، والباذنجان الأبيض من 7 لـ 10 جنيه.

