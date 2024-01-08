تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. تقلبات حادة وانخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة إستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء مع انخفاض في درجات الحرارة نظرًا لاننا في فصل الشتاء الذي يتسم ببرودة الطقس.

انخفاض درجات الحرارة



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، على أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يوم الأربعاء المقبل بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، وتنشط الرياح مما يُزيد الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار متفاوتة



وتابعت، هناك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

طقس مائل للدفء نهارًا



وذكرت، الطقس السائد مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل.

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة



وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لذلك يجب توخي الحذر عند القيادة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 22 13

شبين الكوم 22 14

بنهــــا 22 14

طنطا 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

الإسكندرية 22 11