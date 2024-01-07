الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. "الجو هيتقلب"

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والطقس السئ خلال الساعات القادمة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، حيث تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء وتتوفر فرص سقوط الأمطار والتى تصل إلى حد متوسطة وغزيرة على بعض المناطق على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتصل خفيفة إلى القاهرة .

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن هناك انقلاب كبير في حالة الطقس فمن المتوقع أن نشهد سقوط الأمطار والتى قد تكون غزيرة.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس في شهر طوبة ووصفوه بأبرد شهور العام، ونشهد فيه انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء وتسجل صفر مئوية ويتساقط البرد وحبات الثلج على جبال سانت كاترين.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى أقل من 20 درجة مئوية نهارًا، و10 ليلا، فيما تسجل مدينة الإسكندرية 17 درجة مئوية نهارًا و11 درجة ليلا، وتسجل على محافظات شمال الصعيد "المنيا- أسيوط- الفيوم- بنى سويف- سوهاج" أقل من 8 درجات مئوية ليلا.

الطقس غدا الإثنين

ويسود غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلا فقد حذرت الأرصاد من حالة الطقس، إذ يتسم بشدة البرودة على أغلب الأنحاء.

من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 8 يناير 2024 :

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 22 11

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 23 10

درجة الحرارة في بنهــــا 22 11

درجة الحرارة في دمنهور 21 12

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 11

درجة الحرارة في كفر الشيخ 21 12

درجة الحرارة في المنصورة 22 12

درجة الحرارة في الزقازيق 23 12

درجة الحرارة في شبين الكوم 22 14

درجة الحرارة في طنطا 22 14

درجة الحرارة في دمياط 22 12

درجة الحرارة في بورسعيد 22 11

درجة الحرارة في الإسماعيلية 23 10

درجة الحرارة في السويس 22 10

درجة الحرارة في العريش 22 9

درجة الحرارة في رفح 22 8

درجة الحرارة في رأس سدر 23 10

درجة الحرارة في نخل 25 5

درجة الحرارة في كاترين 21 4

درجة الحرارة في الطور 25 12

درجة الحرارة في طابا 22 13

درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 18

درجة الحرارة في الاسكندرية 21 12

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 21 11

درجة الحرارة في مطروح 19 11

درجة الحرارة في السلوم 19 10

درجة الحرارة في سيوة 18 7

درجة الحرارة في رأس غارب 24 15

درجة الحرارة في الغردقة 28 14

درجة الحرارة في سفاجا 28 15

درجة الحرارة في مرسى علم 27 16

درجة الحرارة في شلاتين 27 19

درجة الحرارة في حلايب 26 19

درجة الحرارة في أبورماد 27 18

درجة الحرارة في رأس حدربة 26 19

درجة الحرارة في الفيوم 22 11

درجة الحرارة في بني سويف 23 9

درجة الحرارة في المنيا 22 8

درجة الحرارة في أسيوط 23 7

درجة الحرارة في سوهاج 23 8

درجة الحرارة في قنا 25 10

درجة الحرارة في الأقصر 26 10

درجة الحرارة في أسوان 27 11

درجة الحرارة في الوادي الجديد 24 7

درجة الحرارة في أبوسمبل 26 12