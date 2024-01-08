برشلونة يتخطى بارباسترو في موقعة مثيرة بكأس ملك إسبانيا

حقق فريق برشلونة فوزاً مثيراً على مضيفه بارباسترو بثلاثية مقابل هدفين ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

سيطر الفريق الكتالوني تماماً على مجريات اللعب في الشوط الأول ونجح في شن العديد من الهجمات الخطيرة على دفاعات بارباسترو المتكتلة.

وترجم فيرمين لوبيز هذا التفوق بتسجيل أول أهداف برشلونة في الدقيقة 18 لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة تفوقه وحافظ على إسلوب لعبه الهجومي بحثاً عن تعزيز تقدمه بهدف ثان مبكر.

وفي الدقيقة 51 نجح رافينيا في إضافة ثاني أهداف البلوجرانا، إلا أن بارباسترو كان له رأس آخر بعد تسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60 عن طريق أدريا دي ميسا لتشتعل المباراة.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 88 قبل أن يقلص مارك برات النتيجة مجدداً في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز صعب لصالح برشلونة بنتيجة 3-1.