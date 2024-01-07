عاجل
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: غزة تشهد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام (فيديو) الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. "الجو هيتقلب" وزير الخارجية الأمريكي عن استشهاد نجل الدحدوح: فظاعة والفلسطينيين أبرياء
الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على بارباسترو في الشوط الأول

فيرمن لوبيز
فيرمن لوبيز

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته امام مضيفه بارباسترو متقدماً بهدف مقابل لا شئ في إطار منافسات الدور 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

txt

تشافي يطمئن جماهير برشلونة على إصابة كانسيلو

سيطر الفريق الكتالوني تماماً على مجريات اللعب في الشوط الأول ونجح في شن العديد من الهجمات الخطيرة على دفاعات بارباسترو المتكتلة.

وترجم فيرمين لوبيز هذا التفوق بتسجيل أول أهداف برشلونة في الدقيقة 18 لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 1-0.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس الملك

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

في الدفاع: هيكتور فورت - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو.

في الوسط: فيرمين لوبيز - أوريول روميو - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

مقاعد بدلاء البارسا:

 إنييجو مارتينيز - روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - سيرجيو روبرتو - إلكاي جوندوجان - أسترالاجا - كاسادو - كلوبارسي - آرون - باو فيكتور.

الجريدة الورقية