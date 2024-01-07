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الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 4 في حادث تصادم جنوب غرب الأقصر

إسعاف أرشيفية
إسعاف أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، إثر اصطدام مقطورة قصب، بسيارة ميكروباص، بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس أرمنت، بلاغًا  من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بمقطورة قصب بحوار كوبري أبو عوض،  على الطريق السريع، مما أسفر عنه إصابة كل من: محمود حمزة 28 عاما، وعمرو أبو الفتوح 39 عاما، والدكتور محمد صلاح 35 سنة، والسيد النادي 57 عاما، بكدمات وسحجات وكسور واشتباه ارتجاج فى المخ، وجروح متفرقة.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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