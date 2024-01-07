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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد..هدف تريزيجيه في شباك تنزانيا بلمسة سحرية من صلاح (فيديو)

منتخب مصر وتنزانيا
منتخب مصر وتنزانيا

نجح محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر في تسجيل هدف مميز خلال مباراة الفراعنة وتنزانيا، والتي جمعت بينهما وديا الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

سجل تريزيجيه هدف الفراعنة الأول في الدقيقة 32 ، بعدما استلم "مو" الكرة القادمة له من محمد النني، ليرسلها صلاح من لمسة واحدة لتريزيجيه، والذي وضعها في شباك تنزانيا.
 

شاهد هدف تريزيجيه في شباك تنزانيا:


وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدفين نظيفين سجلهما تريزيجيه وصلاح.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق بينما منتخب تنزانيا يتواجد في المجموعة السادسة من المسابقة القارية، بجانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

 وتقام كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

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