منتخب مصر يتقدم على تنزانيا بأقدام تريزيجيه في الشوط الأول

يتقدم منتخب مصر على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أحرز تريزيجيه هدف التقدم لصالح الفراعنة في الدقيقة 32 بعد تمريرة مميزة من صلاح، ليضعها تريزيجيه في الشباك.

وفي الدقيقة 16 أول تهديد حقيقي كان من لاعبي تنزانيا بعد تسديدة من أحد لاعبيه لكن نجح محمد صبحي في إبعاد الكرة لتخرج إلى ركنية.

وفي الدقيقة 22 عرضية رائعة من محمود تريزيجيه لمصطفى محمد لكن يتدخل لاعب تنزانيا سريعا من أجل إخراج الكرة.

واصل لاعبو منتخب مصر الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللقاء لكن دون فك شفرة المنتخب التنزاني.

وفي الدقيقة 32 نجح محمود تريزيجيه في تسجيل أولى الأهداف بعد تمريرة من محمد صلاح رائعة لتصل لتريزيجيه الذي يضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 39 تبادل تمريرات بين لاعبي المنتخب قبل أن يرسل تريزيجيه كرة عرضية أرضية لصلاح الذي يسددها لكنها تمر بجوار القائم.

قبل أن يسدد مروان عطية تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لكنها تصطدم في العارضة، وترتد.