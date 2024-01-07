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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا.. صبحي يحرس العرين

منتخب مصر
منتخب مصر

 كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة، لمباراة تنزانيا الودية التي تجمع بينهما، بعد قليل، ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

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تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.
في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.
في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ا لتقي منتخب مصر نظيره منتخب تنزانيا من قبل في 6 مناسبات، حيث نجح الفراعنة في الانتصار بجميع المنافسات، وسجل 18 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

 تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية ويعلق على اللقاء المعلق المصري مؤمن حسن.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق بينما منتخب تنزانيا يتواجد في المجموعة السادسة من المسابقة القارية، بجانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتقام كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

 

 

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