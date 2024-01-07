منتخب مصر يهزم تنزانيا بثنائية تريزيجيه وصلاح في البروفة الأخيرة قبل "الكان"

فاز منتخب مصر على تنزانيا بهدفين نظفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد وديا ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار.

سجل هدفي منتخب مصر في اللقاء، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح في الدقائق 32، و77 على نحو الترتيب.



مجريات المباراة بين مصر وتنزانيا:



الدقيقة 16 أول تهديد حقيقي كان من لاعبي تنزانيا بعد تسديدة من أحد لاعبيه لكن نجح محمد صبحي في إبعاد الكرة لتخرج إلى ركنية.

وفي الدقيقة 22 عرضية رائعة من محمود تريزيجيه لمصطفى محمد لكن يتدخل لاعب تنزانيا سريعا من أجل إخراج الكرة.

واصل لاعبو منتخب مصر الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللقاء لكن دون فك شفرة المنتخب التنزاني

وفي الدقيقة 32 نجح محمود تريزيجيه في تسجيل أولى الأهداف بعد تمريرة من محمد صلاح رائعة لتصل لتريزيجيه الذي يضعها في الشباك.





وفي الدقيقة 39 تبادل تمريرات بين لاعبي المنتخب قبل أن يرسل تريزيجيه كرة عرضية أرضية لصلاح الذي يسددها لكنها تمر بجوار القائم.



قبل أن يسدد مروان عطية تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لكنها تصطدم في العارضة، وترتد.

واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني أيضا وحاول في أكثر من مناسبة تسجيل ثاني الأهداف.



وفي الدقيقة 60، قرر فيتوريا إشراك عمر مرموش، وأحمد سيد زيزو بدلا من محمود حسن تريزيجيه، وإمام عاشور.



ثم في الدقيقة 69 فرصة رائعة لعمر كمال عبدالواحد بعد تمريرة مميزة من صلاح ليسددها الأخير بقوة لكنها فوق العارضة بأمتار.



بعدها بدقيقتين هجمة خطيرة لمنتخب مصر، يتوغل مرموش بالكرة سريعا إلى منطقة جزاء قبل أن يعركله مدافع تنزانيا ليحصل الفراعنة على ركلة جزاء.



سجل محمد صلاح هدف الفراعنة الثاني عبر ركلة جزاء، بعد تسديدة قوية على يسار الحارس التي اصطدمت في العارضة قبل ان ترتد وتصطدم في الحارس لتكون في الشباك في الدقيقة 77.

صلاح



وفي الدقيقة 76 قرر فيتوريا إخراج مصطفى محمد ودخول محمود عبدالمنعم كهربا بدلا منه، وكان المدرب البرتغالي قرر خروج أحمد حجازي، ومشاركة علي جبر بدلا منه قبل يغير رأيه ويخرج عمر كمال بعدما سقط اللاعب في الدقيقة 77 على الأرض متآثرا بآلامه وطالب بخروجه من اللقاء ليقرر فيتوريا إخراجه من المباراة.

وفي الدقيقة 85 هجمة مرتدة لصالح تنزانيا في فرصة جيدة للضيوف لتسجيل هدف تقليص الفارق لكن تدخل حمدي فتحي سريعا بـ"تاكلينج" مميز، ويفسد الهجمة.



واصل لاعبو الفراعنة محاولاتهم من أجل تسجيل هدف ثالث لكن أهدر لاعبي المنتخب أكثر من فرصة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي كرة رأسية من محمد النني بعد كرة ركنية مميزة لكنها تمر بجوار القائم، قبل أن يرد منتخب تنزانيا بفرصة قوية لكن يخرجها صبحي.

وفي اللحظات الأخيرة حاول كهربا تسجيل هدف الفراعنة الثالث بعد كرة عرضية مميزة من صلاح، ليضربها الأول رأسية لكنها لم تكن متقنة لتمر بسلام.

وأنتهى اللقاء لصالح الفراعنة بفوز منتخب مصر على نظيره التنزاني بهدفين نظيفين.



ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار خلال ساعات من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق بينما منتخب تنزانيا يتواجد في المجموعة السادسة من المسابقة القارية، بجانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتقام كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

