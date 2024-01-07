تاريخ مواجهات مصر و تنزانيا قبل مواجهة اليوم.. رقم صادم للضيوف

يستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يستضيف نظيره منتخب تنزانيًا وديًا، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد تنزانيا

ألتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب تنزانيا من قبل في 6 مناسبات ، حيث نجح الفراعنة في الانتصار بجميع المنافسات، وسجل 18 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

أولى المواجهات كانت في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980، بدور المجموعات وانتهت لصالح مصر بهدفين مقابل هدف.

اللقاء الثاني كان في يوم 5 نوفمبر 2009 ، وحقق منتخب مصر الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف، وديًا.

ثالث اللثاءات كان في 5 يناير 2011، واكتسح منتخب مصر نظيره التنزاني حينها بخماسية مقابل هدف.

رابع مواجهة جمعت بين مصر وتنزانيا كانت في 14 يونيو 2015 ، بدور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.

وكرر منتخب مصر الانتصار مجددًا على تنزانيا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في 4 يونيو 2016، بثنائية مقابل لا شيء.

سادس المواجهات جمعت بين الفريقين كانت في 13 يونيو 2019، في المباراة الودية التي حقق فيها منتخب مصر الانتصار بهدف وحيد.