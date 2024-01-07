مراكز الإصلاح تستقبل رجال دين للمُشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان.

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وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

وبمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024.. فقد إستقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عدداً من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاءوالنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.