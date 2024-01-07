الجالية المصرية بسلطنة عمان تحتفل بعيد الميلاد في الكنيسة القبطية بمسقط

بحضور السفير..

شاركت الجالية المصرية بسلطنة عمان، في احتفال الكنيسة القبطية في مسقط، بعيد الميلاد المجيد، وقدمت التهنئة للإخوة والأخوات أقباط مصر في سلطنة عمان بهذه المناسبة الطيبة، وذلك بحضور السفير خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عُمان، برفقة أعضاء البعثة، ومشاركة كبيرة من ابناء الجالية.

جاء ذلك وسط أجواء احتفالية عامرة بالمحبة بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين والمسيحيين، والتلاحم والتعاون بين جميع أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة فى الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية.

وحرص عدد كبير من المصريين- أقباطا ومسلمين على المشاركة معا فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث سادت الاحتفالات دعوات الخير والتسامح بين الجميع، فى مشهد وطنى حافل بمشاعر الحب والإخاء بين أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان.

حضر الاحتفال المستشار السياسي محمد عبدالمنعم وأعضاء السفارة المصرية، والملحق العسكرى العقيد أ.ح رامي عبدالوهاب النجار، ونائب السفير احمد شعيب، ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي الجالية المصرية والمدرسة المصرية بمسقط. ومحمد يوسف المدير الإقليمي لمصر للطيران والمستشار محمد يوسف، والشيخ احمد خشبه، ولفيف من رموز الجالية المصرية، والكنيسة القبطية المصرية بمسقط.

وتحرص السفارة المصرية وأبناء الجالية على حضور احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد، سنويا لمشاركة وتهنئة أبناء الجالية المصرية الأقباط بعيدهم، وذلك انطلاقا من وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه، وتأكيداً على ما تتطلبه رفعة مصر من تضافر جميع أطياف المجتمع.

وأعرب القمص الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عُمان عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، بشأن حرصه على تهنئة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مثمنا على مشاركة السفير المصري ، وأعضاء البعثة القنصلية في قداس عيد الميلاد ، داعيا الله أن ينعم على مصر وأهلها بالمحبة والسلام ودوام الرفعة والازدهار.

وألقى الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بمسقط كلمة رحب فيها بجميع الحضور وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح، بين الجميع والمصير الواحد المشترك.

كما تقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر الخير والتقدم وأن يعم الأمن والسلام على مصر وأن يحفظها من كل شر، وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع.

وهنأ الاب سوريال أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد الميلاد المجيد مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين.

sxmhgjgk

fhfgkjghl