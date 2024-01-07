جامعة أسوان تهنئ نيافة الأنبا بيشوي أسقف الكاتدرائية بعيد الميلاد المجيد

قام وفد من جامعة أسوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بزيارة نيافة الأنبا بيشوي أسقف الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والاخوة المسيحيين من الشعب الأسوانى.

وضم الوفد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث



وعبر الدكتور لؤي سعد الدين عن سعادته بهذه الزيارة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى مؤكدا علي أن جامعة أسوان تقدم التهنئة للأخوة الأقباط في كافة المناسبات الدينية وتشارك المجتمع المسيحي بالجامعة فرحتهم بعيد الميلاد المجيد وأن المجتمع الأسواني يشارك شعب كنيسة أسوان مشاعر البهجة والفرحة بأعياد الميلاد المجيد وتأتي الزيارة تأكيدا علي معاني المحبة والسلام والتأخي بين نسيج المجتمع .

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنهذه الزيارة تأتي في إطار علاقة المحبة والمودة التي تجمع بين نسيج الوطن وشعب أسوان ونسأل الله ان تنعم مصر بالأمن والأمان ومزيد من الرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئبس عبدالفتاح السيسي .