لإخفاء فشله.. واشنطن بوست تكشف عن مخطط نتنياهو لاستغلال التصعيد بلبنان

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن مسئولين أميركيين يخشون من أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرى في اتساع نطاق التصعيد في لبنان مفتاحا لبقائه السياسي.

جاء ذلك وسط انتقادات داخلية لفشل حكومته في منع الهجوم القاتل الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

كما أفادت التقارير أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في محادثات خاصة من تصعيد كبير في لبنان.

وقالت: إذا فعلت إسرائيل ذلك، فإن تقييما سريا جديدا أجرته وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) وجد أنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن ينجح لأن أصوله وموارده العسكرية ستكون ضعيفة للغاية نظرًا للصراع في غزة"، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وبدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن جولة متوجها إلى الشرق الأوسط يوم الخميس للمرة الرابعة منذ شنت إسرائيل حربا على غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.. وتأتي الزيارة وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة.