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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يقامر بحياة عائلاتكم.. رسالة من المقاومة لأسر الأسرى الإسرائيليين (شاهد)

رسالة المقاومة لأسر
رسالة المقاومة لأسر الأسرى الإسرائيليين

بعثت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين عبر مقطع فيديو، وقالت فيه: "إلى أهالي الأسرى الصهاينة، أتعلمون عائلة بيباس من قتلهم ؟ عائلة هاجاي ما هو مصيرهم من قتلهم ؟ وما هو مصير الأسرى الآخرين؟!، نتنياهو يقامر بحياة أسركم".

على جانب آخر، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي ينبش قبور الشهداء المدفونين حديثا ويسرق جثامينهم لجهة مجهولة.

ونشرت المقاومة بيان قالت فيه: "إنَّ قيام الاحتلال النازي بنبش وتدمير 1100 قبر بالأمس، في حيّ التفاح شرق مدينة غزَّة، وسرقة نحو 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دفنت حديثاً، وأخذها لجهة مجهولة، يعدّ جريمة نكراء تعبّر عن وحشية هذا الجيش الفاشي، وتكشف مدى ساديته وإجرامه، في انتهاكٍ صارخ لكل القيم والشرائع السماوية، وتحدّ واستهتار بكل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان، أن هذه الجريمة البشعة، بعد فترة قصيرة من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء نحو 80 جثمانا وتشويهها قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر وإعادة دفنها في مدينة رفح.

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