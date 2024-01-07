منعًا لزيادة الوزن.. كمية الفشار المسموح بتناولها يوميًا كبديل لأي وجبة أساسية

يوصي العديد من الأطباء بتناول الفشار لكونه وجبة مثالية كما أننا من الممكن أن نعتبرها رئيسية أيضًا، وذلك لإحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، التي قد تفيد أجهزة الجسم بشرط إتباعك لنمط حياة صحي في الأساس.

الفوائد الصحية لتناول الفشار

ووفقًا لما نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، يمكننا استبدال المعجنات والمقرمشات ورقائق الذرة بالفشار، واعتباره وجبة أساسية بين الوجبات لسد الشعور المؤقت بالجوع، فهو وجبة خفيفة مالحة ولذيذة الطعم عالية الفائدة.

كمية الفشار المسموح بتناولها يوميًا

في الوقت نفسه، أشار الأطباء إلى الكمية المسموح تناولها من الفشار تجنبًا لزيادة الوزن، موضحين أن 4 أكواب من الفشار تعادل ما لا يزيد عن 120 سعرا حراريا، لذا فالكم المناسب الذى يمكن أن يتناوله الإنسان يومياً ما يعادل حوالى 4 ملاعق مملوءة من الفشار، دون إضافة الزيت أو من الممكن إضافة نقطة أو اثنتين منه فقط.

ويحتوي الفشار على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية الأساسية لبناء الجسم، أبرزها الحديد المعزز لقوة الجسم وأعصابه، بالإضافة إلى الألياف المشبعة التي تملأ البطن وتعزز عملية الهضم، وفي نفس الوقت لا تسبب زيادة الوزن، لأنه يتحكم في الشهية بشكل كبير.

وفي حالة اتباعك نظامًا غذائيًا لخسارة الوزن، يمكنك اعتماد الفشار واستبداله بوجبة أساسية على مدار اليوم، وإضافه القليل من الملح لمذاق مميز دون الإفراط فيه.