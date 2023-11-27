الفشار يقلل فرص الإصابة بالخرف

أظهرت دراسة علمية حديثة، نشرت اليوم في مجلة علم الأعصاب، أن تناول وعاء من الفشار يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف عند كبار السن.

فوائد تناول الفشار

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل الباحثون في جامعة راش في شيكاجو إلى هذا الاكتشاف بعد تتبع 3300 شخص لمدة 6 سنوات واختبار قدراتهم الإدراكية.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا كميات معتدلة من الحبوب الكاملة - مثل الفشار المملح قليلاً أو الكينوا أو الحبوب - في اليوم كان لديهم انخفاض أقل في درجاتهم المعرفية مقارنة بأولئك الذين بالكاد تناولوا الأطعمة خلال أسبوع.

ولاحظ الباحثون التأثير لدى المشاركين من الأصول الإفريقية فقط، الذين يشكلون 60% من المشاركين في الدراسة.

وتحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية جدًا من الألياف، مما يبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، وهو مايحد من ارتفاع السكر، والذي يمكن أن يسبب الترسبات في الشرايين والالتهابات مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ويعاني أكثر من 6 ملايين أمريكي من الخرف، ولكن من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين، وتزيد احتمالية تشخيص إصابة كبار السن من ذوي الأصول الإفريقية بهذه الحالة بأكثر من الضعف، والتي يقول الخبراء إنها قد تكون مرتبطة بالمجموعة التي لديها معدلات أعلى من أمراض القلب.

وحلل العلماء بتحليل بيانات من 3300 بالغ يبلغ عمرهم 75 عامًا في المتوسط ولم يصابوا بالخرف ممن شاركوا في مشروع شيكاجو للصحة والشيخوخة، الذي تتبع 10 آلاف شخص من عام 1993 إلى عام 2012.

وجرى تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات بناءً على عدد الحبوب الكاملة التي استهلكوها ومقارنة درجاتهم المعرفية.

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بما لا يقل عن ثلاث حصص من أطعمة الحبوب الكاملة يوميًا، وهو مايعادل شريحة خبز أو نصف كوب من المعكرونة المطبوخة أو الأرز، وبعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس والتعليم والتدخين، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون ثلاثة أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميا لديهم معدل أبطأ من التدهور المعرفي من أولئك الذين يأكلون أقل.