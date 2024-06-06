منتخب مصر يهزم بوركينا فاسو وينفرد بصدارة المجموعة

حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة السابعة بعد استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو أتبعها بتسديدة أرضية سكنت مرمى المنتخب الملقب بالأحصنة وقلص لاسانا تراوري النتيجة بعدما سجل هدف لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 56.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك مجموع 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويليه غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما تراجع بوركينا فاسو للمركز الثالث وفي جعبته 4 نقاط.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، على منتخب جيبوتي في القاهرة بستة أهداف نظيفة، ثم تغلب على سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت خارج الديار.

تشكيل منتخب مصر..

حراسة المرمى ..محمد الشناوي

خط الدفاع ..محمد هاني - عبد المنعم - حمدي فتحي -رامي ربيعة

الوسط. .. مروان عطية -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم ..محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.