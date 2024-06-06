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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة لمواجهة تصفيات المونديال

بوابة الوفد الإلكترونية

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الخميس ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
 

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موعد مواجهة الأهلي وفاركو المقبلة في الدوري


ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات ، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.
ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب كما يلي :
1 - منتخب مصر 6 نقاط
2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط
3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط
4- منتخب سيراليون 1 نقطة 
5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة 
6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

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