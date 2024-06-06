مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة لمواجهة تصفيات المونديال

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الخميس ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات ، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية.



وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.