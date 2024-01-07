ريال مدريد يفوز على أراندينا بثلاثية في كأس ملك إسبانيا

فاز فريق ريال مدريد على نظيره أراندينا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "أراندينا دي ديارو"، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

شهد الشوط الأول استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب بشكل شبه تام مع محاولات على مرمى الخصم لكن دون جدوى حيث سدد ريال مدريد 8 تسديدات على مرمى أراندينا.

وفي الشوط الثاني ترجم ريال مدريد وسجل ثلاثة أهداف وحسم المباراة وجاءت الأهداف بتوقيع كل من خوسيلو وبراهيم دياز ورودريجو، بينما سجل ناتشو مداقع الريال هدفا في مرماه في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 فى تاريخه في الموسم الماضى، على حساب منافسه أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية.

تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران جارسيا - ناتشو - كاريو - تويباس.

خط الوسط: سيبايوس - كامافينجا - نيكو باز.

خط الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو.