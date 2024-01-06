الهند: نشر سفينة لعمليات الأمن البحري بعد تهديدات ضد سفينة ليبيريا

قالت البحرية الهندية، إن قوات كوماندوز تابعة للبحرية الهندية صعدت على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا كانت موضوع محاولة اختطاف في بحر العرب وبدأت عمليات تطهيرها.

قال القائد ميهول كارنيك ، المتحدث باسم مشاة البحرية، "إنها سفينة كبيرة سيستغرق الأمر بعض الوقت لأن مجموعة الكوماندوز يجب أن تتحقق من كل مقصورة في السفينة لتطهيرها من أي قراصنة وقد تكون هناك مواجهة" .

وأضاف مراقب العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة يوم الجمعة إن البحث قد اكتمل ولم يتم العثور على قراصنة على متن السفينة ، لكن البحرية الهندية قالت إنها لا تستطيع بعد تأكيد هذه المعلومات.

وأشارت البحرية في بيان إن السفينة بعثت برسالة إلى بوابة UKMTO تقول فيها إن خمسة أو ستة رجال مسلحين مجهولين اعتلوا على متنها مساء الخميس. وقال البيان إن البحرية حولت سفينة تم نشرها لعمليات الأمن البحري لمساعدة MV Lila Norfolk.

وأوضحت شركة أمبري للاستخبارات البحرية إن ناقلة البضائع السائبة بدأت في الانجراف على بعد 670 كيلومترا شرق هافون بالصومال مضيفة أن طاقمها يضم 15 مواطنا هنديا.

ولفتة البحرية إن طائرة دورية حلقت فوق السفينة في وقت مبكر من يوم الجمعة ، وأقامت اتصالات مع الطاقم وتأكدت من سلامتهم. تواصل الطائرة مراقبة تحركات حاملة الطائرات.

وفقا كارنيك ، قال أفراد الطاقم إنهم كانوا في قبوهم وهذا هو المكان الذي كانوا يديرون منه السفينة.

وأضافت البحرية أن الوضع يخضع لمراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الوكالات الأخرى الموجودة في المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم وأثارت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن مخاوف متزايدة بشأن الشحن في المنطقة.