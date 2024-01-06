لاعب ليفربول يقترب من الرحيل عن الريدز في الشتاء

وافق نادي ليفربول على رحيل أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى أحد الأندية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تلقى نادي ليفربول عرضا من وولفرهامبتون من أجل لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وتابعت التقارير أن ليفربول كان قرر قطع إعارة فابيو كارفاليو من نادي لايبزيج الألماني، ليعود لصفوف الريدز، قبل أن يتلقى اهتماما من نادي ولفرهامبتون لضمه.

وتلقى فابيو كارفاليو العديد من العروض من دروي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" على رأسها فريق ليستر سيتي المتصدر لجدول الترتيب في الوقت الحالي.

كارفاليو

يتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 45 نقطة، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

جوتا يكشف صعوبة تعويض محمد صلاح

كشف ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، صعوبة تعويض الدولي المصري محمد صلاح، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تحدث جوتا عن تعامل الريدز مع غياب محمد صلاح، فقال: "أتذكر جيدًا أننا قدمنا أداء جيد قبل عامين، لكن وجدنا صعوبة لأن الفريق معتاد على وجود مو في الجناح الأيمن".

وأكمل لاعب ليفربول تصريحاته: "نعرف مدى التهديد الذي يشكله صلاح على الفرق المنافسة، مجرد وجوده حتى في بعض الأحيان يكفى دون حتى أن يلمس الكرة".

وأوضح جوتا أن ليفربول لديه الجودة من أجل سد هذه الفجوة بغياب صلاح الذي يمكنه الفوز بالمباريات القادمة خاصة هذا الشهر، مشيرًا إلى أن جولات الكأس، والتي لن يلعب صلاح عادةً كثيرًا في مباريات الكأس.